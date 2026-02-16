В Новосибирске ввели лимит на продажу огурцов в одни руки

Новосибирск столкнулся с необычной ситуацией в продуктовых магазинах: местные жители заметили, что в некоторых торговых сетях начали ограничивать продажу свежих огурцов. Как сообщил телеканал RTVI со ссылкой на телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

Теперь в одни руки отпускают не больше определенного количества. Причина банальна и печальна: стремительный рост цен и спекулянты, которые скупают овощи для перепродажи.

Люди возмущены, что не могут купить столько огурцов, сколько им нужно. Журналисты решили проверить ситуацию лично и отправились по магазинам. При этом слухи о ценах в полторы тысячи рублей за килограмм не подтвердились, но картина все равно вышла удручающая.

В одном магазинов популярной российской сети огурцы продаются по 300 рублей за килограмм. Казалось бы, не так дорого, но есть нюанс: больше пяти килограммов в одни руки не отпускают.

В другом магазине известной сети цены кусаются сильнее: огурцы тюменского производства стоят около 145 рублей за штуку. А короткоплодные огурцы категории «люкс» и вовсе продаются по 269 рублей за упаковку весом 450 граммов — это почти 600 рублей за кило.

В социальных сетях пишут, что виноваты перекупщики: якобы в магазинах рыночные торговцы массово скупают недорогие огурцы, чтобы потом перепродать их на рынках по 400 рублей за килограмм. Отсюда и ограничения: магазины пытаются спасти товар для обычных покупателей.

Интересно, что помидоры в Новосибирске стоят скромнее: средняя цена на томаты держится на уровне 256 рублей за килограмм, что лишь немного выше прошлогодних показателей. А в некоторых магазинах можно найти помидоры и вовсе по 200 рублей за кило.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила взять «огуречный рынок» в свои руки.