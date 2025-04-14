ЕС решил увеличить закупки СПГ у США в условиях нестабильности

Чтобы предотвратить повторный ввод торговых тарифов, Евросоюз намерен вернуться к обсуждению с США вопроса об увеличении закупок сжиженного газа (СПГ). Об этом стало известно изданию Politico от осведомленных источников.

По информации Politico, в период приостановки действия пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, ЕС активно ищет возможности для стимулирования суммарного спроса на СПГ в рамках сообщества, что позволит размещать более крупные заказы в США.

Ранее ЕС уже пытался привлечь внимание американской стороны к данной идее, однако она не вызвала интереса у Вашингтона.

Сейчас, в условиях нестабильности на рынках, европейские чиновники надеются, что такое соглашение станет привлекательным для администрации США.

Основным камнем преткновения остается стоимость американского СПГ. В ЕС опасаются, что спешка с заключением соглашения приведет к удорожанию энергоресурсов.

Также вызывает вопросы эффективность механизма объединения спроса европейских компаний, который применялся в 2022 году, но с участием лишь ограниченного числа предприятий.

Ранее сообщалось, что ЕС не стал вводить санкции против российского СПГ из-за США.