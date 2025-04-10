ЕС временно остановит внедрение новых тарифов против США

Несмотря на намерение дать шанс диалогу, Евросоюз не прекращает работу над новыми тарифами, направленными против Соединенных Штатов, приостанавливая их внедрение на три месяца. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X, подчеркнув, что в случае неудачи переговоров, эти тарифы будут введены в действие.

Фон дер Ляйен также сообщила о продолжении работы над вторым пакетом европейских тарифов. В то же время, представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер отметил, что Соединенные Штаты приостановили действие пошлин лишь на значительную часть европейской продукции, в то время как тарифы на сталь, алюминий и автомобили, импортируемые из Европы, сохраняются.

9 апреля страны Евросоюза одобрили введение первого пакета 25% тарифов на широкий спектр сельскохозяйственной и промышленной продукции из США, оценивая общий объем импорта из США, подпадающего под действие этих пошлин, в €21 млрд в год.

Ранее сообщалось, что в России раскрыли планы Трампа, наседающего на Европу с пошлинами.