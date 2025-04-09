В России раскрыли планы Трампа, наседающего на Европу с пошлинами

Ответные тарифы Европы могут оказаться неэффективными против США, считает эксперт. По его словам, республиканец будет постепенно «сжирать» европейские государства по одному. В итоге ЕС придется идти на уступки и договариваться с Трампом, прося о смягчении тарифного давления.

Кроме того, Мезюхо указал на парадоксальную ситуацию в Европе.

«В свое время Соединенные Штаты Америки содействовали созданию Европейского союза как некой надстройки для управления этой территорией. А теперь нынешний глава американского государства игнорирует эту надстройку. И игнорирует он ее только потому, что она в своем управлении состоит из элит, ориентированных на демократическую партию США», — пояснил Мезюхо.

Однако пока европейская сторона не демонстрирует сговорчивость, в связи с чем Трамп и не сбавляет оборотов в ограничениях.

Напомним, что президент США ввел жесткие торговые пошлины минимум против 185 стран мира. Самые высокие можно выделить у следующих государств:

Лесото и заморская территория Франции Сен-Пьер и Микелон (50%).

Камбоджа (49%).

Лаос (48%).

Мадагаскар (47%).

Шри Ланка и Мьянма (по 44%).

Сирия (41%).

Молдавия (31%).

Индия (26%).

Южная Корея (25%).

Япония (24%).

Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, но Reuters отмечал, что эти цифры могут вырасти.

Ранее сообщалось, что США также подняли таможенные пошлины для китайской продукции до уровня 104%.