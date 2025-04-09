В России раскрыли планы Трампа, наседающего на Европу с пошлинами
Политолог Мезюхо: Трамп начнет «сжирать» европейские государства по одному
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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал для RT торговую войну, которую ведет американский президент Дональд Трамп с европейскими государствами.
Ответные тарифы Европы могут оказаться неэффективными против США, считает эксперт. По его словам, республиканец будет постепенно «сжирать» европейские государства по одному. В итоге ЕС придется идти на уступки и договариваться с Трампом, прося о смягчении тарифного давления.
Кроме того, Мезюхо указал на парадоксальную ситуацию в Европе.
«В свое время Соединенные Штаты Америки содействовали созданию Европейского союза как некой надстройки для управления этой территорией. А теперь нынешний глава американского государства игнорирует эту надстройку. И игнорирует он ее только потому, что она в своем управлении состоит из элит, ориентированных на демократическую партию США», — пояснил Мезюхо.
Однако пока европейская сторона не демонстрирует сговорчивость, в связи с чем Трамп и не сбавляет оборотов в ограничениях.
Напомним, что президент США ввел жесткие торговые пошлины минимум против 185 стран мира. Самые высокие можно выделить у следующих государств:
- Лесото и заморская территория Франции Сен-Пьер и Микелон (50%).
- Камбоджа (49%).
- Лаос (48%).
- Мадагаскар (47%).
- Шри Ланка и Мьянма (по 44%).
- Сирия (41%).
- Молдавия (31%).
- Индия (26%).
- Южная Корея (25%).
- Япония (24%).
Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, но Reuters отмечал, что эти цифры могут вырасти.
Ранее сообщалось, что США также подняли таможенные пошлины для китайской продукции до уровня 104%.