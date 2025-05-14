ЕС введет новые пошлины на сельхозпродукцию Украины

Издание Financial Times, ссылаясь на информированные источники, сообщил , что Европейский союз рассматривает возможность значительного увеличения таможенных тарифов на ввоз определенной продукции из Украины, включая аграрную, начиная с 6 июня.

Согласно имеющимся данным, под вероятный удар попадут поставки кукурузы, сахара, меда и мяса птицы, если данное решение будет реализовано. Брюссель намерен ввести тарифные квоты на ряд товаров, которые ранее не облагались пошлинами, а также «существенно увеличить» действующие сборы.

Как отмечает FT, Еврокомиссия ведет переговоры с Киевом о заключении нового торгового соглашения, однако параллельно разрабатывает меры по переходу от политики свободной торговли к более протекционистскому подходу.

Проблемы у Украины возникли на фоне разногласий с Польшей, которая с 1 января 2025 года будет председательствовать в Совете ЕС в течение полугода.

10 апреля на бизнес-форуме ЕС — Украина в Брюсселе министр по европейским делам Польши Адам Шлапка заявил о принятии Евросоюзом окончательного решения не продлевать действие торговых преференций для украинской стороны после 5 июня.

Ранее сообщалось, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России.