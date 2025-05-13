Макрон заявил о возможном введении новых санкций против РФ
Макрон: ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России
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Французский президент Эммануэль Макрон во время разговора с журналистами рассказал о том, что страны ЕС вместе с США могут ввести дополнительные санкции против России. Об этом пишет РИА Новости.
По данным СМИ, журналист телеканала задала вопрос Макрону о том, готов ли Запад ввести новые санкции против России, если страна не станет соблюдать режим прекращения огня. И президент Франции ответил на этот вопрос утвердительно.
Как уточнил лидер Франции, ЕС вместе с США действительно могут ввести новые санкции против России уже в ближайшие дни, и очередные рестрикции могут коснуться углеводородов и финансовых сервисов.
Напомним, что ранее французский лидер Эммануэль Макрон выступил с ультиматумом в адрес России.