Макрон заявил о возможном введении новых санкций против РФ

Французский президент Эммануэль Макрон во время разговора с журналистами рассказал о том, что страны ЕС вместе с США могут ввести дополнительные санкции против России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным СМИ, журналист телеканала задала вопрос Макрону о том, готов ли Запад ввести новые санкции против России, если страна не станет соблюдать режим прекращения огня. И президент Франции ответил на этот вопрос утвердительно.

Как уточнил лидер Франции, ЕС вместе с США действительно могут ввести новые санкции против России уже в ближайшие дни, и очередные рестрикции могут коснуться углеводородов и финансовых сервисов.

Напомним, что ранее французский лидер Эммануэль Макрон выступил с ультиматумом в адрес России.