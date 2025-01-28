ЕС введет пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из РФ

Еврокомиссия дала согласие на введение пошлин на некоторые виды сельскохозяйственной продукции и азотных удобрений из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

Подчеркивается, что меры, принятые Европейским союзом, не окажут влияния на транзит сельскохозяйственных товаров и удобрений из России и Белоруссии в государства, не являющиеся членами ЕС.

«Европейская комиссия одобрила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения», — говорится в заявлении.

В Европейской комиссии считают, что введение пошлин будет способствовать развитию внутреннего производства и окажет поддержку индустрии удобрений в ЕС, которая пострадала от энергетического кризиса.

В сообщении отмечается, что предложение теперь будет рассмотрено Европарламентом и Советом ЕС.

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