Трамп объявил о введении новых тарифов и возвращении производства в США

В понедельник, 27 января, президент США Дональд Трамп объявил о планах по введению тарифов на импорт фармацевтических средств, полупроводников и металлических изделий. Он также выразил надежду, что успех китайского чат-бота DeepSeek станет стимулом для американской промышленности, пишет издание «Ведомости».

Во время своего выступления на ежегодном собрании представителей Палаты представителей в Дорале, штат Флорида, Трамп также поделился своим мнением о будущем TikTok.

По его словам, скоро будут реализованы тарифы на фармацевтику, полупроводники и металлы, а также есть вероятность введения дополнительных пошлин на сталь и алюминий, что должно способствовать возвращению производства в США.

Он отметил, что они были перенесены на Тайвань, который, к слову, производит около 98% чипов. Трамп пояснил, что бизнесы не захотят платить налоги в размере 25%, 50% или даже 100%, и поэтому вернутся в Америку, так как это будет экономически выгодно для них.

Кроме того, Трамп выразил надежду, что запуск китайского чат-бота DeepSeek станет стимулом для американских компаний.

Команда DeepSeek в декабре представила своего соперника ChatGPT. Разработчики заявили, что реализация проекта обошлась им менее чем в $6 млн. На прошлой неделе компания обновила модель, которая, по сообщениям, превосходит последние версии OpenAI.

Трамп также упомянул о своих планах касательно TikTok, желая, чтобы в его покупки были вовлечены американские бизнесмены, такие как Илон Маск или Ларри Эллисон.

Ранее сообщалось, что Трамп утвердил распоряжение о создании национальной системы противоракетной обороны «Железный купол».