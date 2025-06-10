Еще более 10 новых троллейбусов поставят в Рязанскую область

По словам главы комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрея Макарова, на обновление подвижного состава общественного транспорта Рязанская область сможет потратить почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщает 7info.

Он уточнил, что данные средства будут направлены на приобретение 14 троллейбусов для областного центра.

По словам главы региона Павла Малкова, региональный автопарк автобусов и троллейбусов серьезно обновился благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день работа продолжается за счет реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Он отметил, что сейчас идет работа не только по омоложению автопарка, а также ведется обновление изношенных участков контактной сети, реализуются планы по продлению городских маршрутов, решается вопрос с подготовкой кадров для работы на общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что более 40 троллейбусов в Нижнем Новгороде сдадут на металлолом.