Еще не предел: выяснилось, стоит ли скупать доллары

После повышения ключевой ставки ЦБ с 13 до 15% годовых рубль начал активно укрепляться к доллару и евро. Уже несколько дней на Мосбирже американская валюта колеблется в пределах 92-93 рублей.

Однако доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что инвесторам не стоит спешить скупать доллары, так как это — далеко не нижний порог.

«У рубля еще есть потенциал для укрепления. Диапазон 85-90 рублей за доллар вполне реален, поэтому с покупкой американской валюты не нужно спешить», — пояснил Алиев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И этому, добавил собеседник, есть рациональное объяснение.

«Сложившаяся обстановка в стране на стороне рубля, поэтому нацвалюта укрепилась примерно на 10%. Самым сильным фактором, повлиявшим на укрепление рубля, стал указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортно ориентированными предприятиями», — подытожил он.

Ранее бизнесмен Николаев рассказал, как рост ключевой ставки отразится на обычных россиянах.