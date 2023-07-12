Еще одна подмосковная компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»
Компания из Бронниц присоединилась с национальному проекту «Производительность труда»
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Предприятие по производству магнитопроводов для силового оборудования из городского округа Бронницы стало участником национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.
Сотрудники компании уже провели первое совещание в рамках нацпроекта. Производитель приступил к внедрению практик бережливого производства.
Так, пилотным стал участок по изготовлению стандартного магнитопровода для трансформатора. Время протекания процесса там планируют сократить на двадцать процентов, а выработку увеличить на пятнадцать процентов. Кроме того, компания намерена почти на треть уменьшить количество незавершенного производства в потоке.
В Мининвесте Подмосковья подчеркнули, что в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» специалисты РЦК окажут компании адресную поддержку.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в конце текущего года на полную мощность выйдет завод «Ядро Фаб Дубна».