Еще одна подмосковная компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Предприятие по производству магнитопроводов для силового оборудования из городского округа Бронницы стало участником национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Сотрудники компании уже провели первое совещание в рамках нацпроекта. Производитель приступил к внедрению практик бережливого производства.

Так, пилотным стал участок по изготовлению стандартного магнитопровода для трансформатора. Время протекания процесса там планируют сократить на двадцать процентов, а выработку увеличить на пятнадцать процентов. Кроме того, компания намерена почти на треть уменьшить количество незавершенного производства в потоке.

В Мининвесте Подмосковья подчеркнули, что в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» специалисты РЦК окажут компании адресную поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в конце текущего года на полную мощность выйдет завод «Ядро Фаб Дубна».