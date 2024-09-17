Еще одно фермерское хозяйство появилось в Подмосковье благодаря господдержке

В Подмосковье благодаря господдержке появилось еще одно фермерское хозяйство, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Ведомство предоставило главе крестьянского хозяйства два участках общей площадью свыше восемнадцати гектаров. Земля расположена в Воскресенске. Ранее начинающий фермер подала заявку на получение гранта «Агростартап».

Фермерское хозяйство было зарегистрировано только в июле этого года. Один участок планируется использовать под круглогодичную ягодно-грибную ферму, второй — под организацию мини-сыроварни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что поддержке фермеров в регионе уделяется особое внимание.