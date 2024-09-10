Еще восемьдесят рабочих мест появится на кондитерской фабрике в Подмосковье после запуска новых линий

Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске запустит четыре новые линии в рамках реализации инвестпроекта.

В рамках первого этапа уже запустили линию по производству трюфелей с применением инновационной технологии, снижающей потребность в ручном труде. Данная линия может производить тонну продукции в час, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках второго этапа реализации инвестиционного проекта была установлена линия для производства шоколадных конфет с начинками и пористого шоколада. Еще две линии установят в рамках третьего этапа. Их мощность составит 500 килограммов в час каждая.

Проект полностью реализуют в октябре этого года. На фабрике появится восемьдесят рабочих мест, а общая сумма инвестиций за 2023–2024 годы превысила 1,2 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило долю производства сыров в России.