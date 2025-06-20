«Если водки выпить, надо же закусить чем-то»: Путин — о договоренностях с ЮАР
Путин рассказал о перспективах поставок водки в Южную Африку
Фото: [kremlin.ru]
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе пленарного заседания президент России Владимир Путин заявил, что считает установление каналов поставки водки в Южно-Африканскую Республику значимым и перспективным начинанием, поскольку оно может стимулировать импорт других российских товаров, например мяса или зерна.
По словам главы государства, слова его коллеги из ЮАР о налаженных поставках водки из России в ЮАР являются «очень правильным и серьезным шагом».
«Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. Поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции или поставки зерна», — отметил Путин.
Модератор сессии журналист из ОАЭ Надим Котеич высказал мнение, что «много водки поможет миру и приведет его в лучшее состояние». В ответ на это Путин заметил: по крайней мере «будет веселее жить».
Ранее Путин назвал инфляцию расплатой для России.