На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе пленарного заседания президент России Владимир Путин заявил, что считает установление каналов поставки водки в Южно-Африканскую Республику значимым и перспективным начинанием, поскольку оно может стимулировать импорт других российских товаров, например мяса или зерна.

По словам главы государства, слова его коллеги из ЮАР о налаженных поставках водки из России в ЮАР являются «очень правильным и серьезным шагом».

«Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. Поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции или поставки зерна», — отметил Путин.

Модератор сессии журналист из ОАЭ Надим Котеич высказал мнение, что «много водки поможет миру и приведет его в лучшее состояние». В ответ на это Путин заметил: по крайней мере «будет веселее жить».

Ранее Путин назвал инфляцию расплатой для России.