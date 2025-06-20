Путин назвал инфляцию расплатой для России

Владимир Путин, президент Российской Федерации, охарактеризовал инфляцию как «цену, которую приходится платить за стремительное развитие экономики» страны, уделив особое внимание подъему в промышленном секторе.

По его словам, темпы роста промышленности превосходят темпы увеличения ВВП. В прошлом году наблюдался подъем примерно на 7-7,2%, а в первом квартале текущего года рост составил 1,6-1,9%. Глава государства подчеркнул, что положительная динамика сохраняется, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что инфляция является платой за столь быстрый экономический подъем. Центральный Банк и правительство принимают необходимые меры, включая регулирование ключевой ставки, подытожил президент.

Ранее Путин заявил, что годовая инфляция по данным на 16 июня составила 9,6%.