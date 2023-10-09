Есть хитрости: выяснилось, как жителям Подмосковья снизить платежи за отопление

В Московской области начался отопительный сезон, а вместе с ним и сезон больших цифр в платежках за коммунальные услуги. Однако есть несколько хитростей, которые помогут сэкономить.

Найти утечку и установить счетчики

Как рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, для начала можно провести аудит дома, чтобы выявить, где есть утечка тепла.

«Также можно установить счетчики потребления тепла. Причем чем больше квартир в доме установит такие счетчики, тем выгоднее. Поскольку тогда расчет будет вестись по более точным данным, а не по усредненным», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Терморегуляторы и дополнительные функции

Помимо названного, продолжает экономист, можно установить терморегуляторы, которые будут сохранять тепло и, если температура за окном позволяет немного сбавить мощность радиатора, будет снижаться потребление.

«Далее уже есть варианты по дополнительным функциям — например, тепловые радиаторы, теплый пол, укрепление балконных и оконных блоков, электрические обогреватели или дополнительные тепловые котлы. Используя различные технологии и дополнительное оснащение, можно снизить затраты на отопление», — считает Ермилова.

Ранее мы сообщали о том, что к 1 ноября в Подмосковье завершится подготовка общественного транспорта к зиме.