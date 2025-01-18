Эстонская компания возобновила поставки грузов в Россию после своей приватизации

Ранее власти Эстонии запрещали компании Operail сотрудничать с клиентами из России. Теперь фирма вновь начала доставку грузов на российскую территорию. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Еще в конце 2022 года компания Operail получила запрет со стороны правительства Эстонии на взаимодействие с Россией и Белоруссией. Ей посоветовали переориентироваться на новые направления. После этого прибыли фирмы резко рухнули, и даже сменились на убытки. В итоге ее приватизировали. После этого данная организация снова стала сотрудничать с РФ.

«Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки — ранее правительство это запрещало», — указали журналисты.

Руководство фирмы утверждает, что ее деятельность никоим образом не нарушает санкции. Operail поставляет российским потребителям пальмовое масло, которое получает из Индонезии. Она передает грузы своим клиентам на эстоно-российской границе.

Ранее сообщалось, что представители властей Эстонии выступили за упразднение категории неграждан в стране. По мнению министра культуры Каллас, на эстонской территории за последующие 10 лет не должно остаться лиц без гражданства.