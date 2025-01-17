В Эстонии предложили упразднить категорию неграждан

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас, которая также является лидером парламентской партии Eesti 200, выразила необходимость устранения категории лиц без гражданства в стране в течение следующих 10 лет, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

С момента обретения независимости в 1991 году в Эстонии и Латвии права гражданства получили исключительно те, кто проживал в этих республиках до 1940 года или чьи родители были гражданами. Остальные должны проходить натурализацию, что включает в себя экзамены по государственному языку и знания основ конституции и закона о гражданстве.

В последние годы Эстония получила критику из-за значительного числа людей, относимых к категории «неграждан», которые в местном разговорном языке называются «неграми», намекая на дискриминацию.

Каллас отметила, что продолжается рождение детей с этим статусом и поэтому важно остановить выдачу паспортов такого рода для новорожденных в Эстонии.

По информации, данная инициатива была поддержана коалиционными партнерами. Глава МВД Лаури Ляэнеметс выступил за упрощение процесса получения эстонского гражданства, в то время как премьер-министр Кристен Михал против «гражданства со скидкой» для этой группы.

Ранее сообщалось, что в Эстонии отказались от идеи о полномасштабном закрытии границы с Россией.