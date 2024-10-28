Экономист Куликова назвала способы взять ипотеку самозанятым

По словам экономиста Татьяны Куликовой, люди, работающие сами на себя и оформившие статус самозанятых, могут рассчитывать на банковские кредиты, однако в этом случае банки будут рассматривать заявки весьма тщательно. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она пояснила, что в случае небольших доходов самозанятым сложно рассчитывать на любой банковский кредит, тем не менее если самозанятый имеет хороший доход, то он действительно может рассчитывать на кредит, как и любой зарплатный клиент.

По мнению эксперта, в случае малого объема доходов кредит могут дать лишь при наличии большого первоначального взноса.

Ранее сообщалось, что Подмосковье вошло в число лидеров по объему закупок госкомпаний у самозанятых.