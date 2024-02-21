«Эти средства страховка не покроет»: кто пострадает из-за отзыва лицензии Qiwi-банка

ЦБ РФ отозвал лицензию Qiwi-банка. В официальном сообщении регулятора указано, что организация помогала легализовать доходы, полученные преступным путем, то есть «отмывать» деньги, а также использовалась для финансирования терроризма. Еще одна претензия — использование персональных данных клиентов без их ведома.

Проблемы возникли давно

Как рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, этот конфликт возник не на пустом месте. Вопросы к Qiwi-банку появились еще в прошлом году.

«Тогда регулятор ограничил деятельность банка, приостановив некоторые операции. Сразу же под удар попал и флагманский продукт организации — qiwi-кошельки, популярные в России. Стало невозможно переводить с них средства на банковские счета и снимать наличные», — напомнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Есть две новости

В сообщении ЦБ утверждается, что этот банк — не слишком значимый кредитор реального сектора экономики, и его закрытие не ухудшит финансовое положение граждан. По итогам прошлого года Qiwi-банк занял лишь 89-е место в банковской системе России, продемонстрировав оборот активов в 77,6 млрд рублей.

«Вкладчики у него, конечно же, были. Для тех, у кого были депозиты, новости хорошие: опасаться нечего, средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Граждане смогут вернуть свои вложения, правда, не более 1,4 млн рублей. Если размер вклада был больше, получить можно лишь эту сумму. Плохая новость ждет тех, кто хранил крупные суммы не на банковском счете, а в виртуальном qiwi-кошельке. В ЦБ уже заявили, что эти средства страховка АСВ не покроет», — подытожила Проданова.

Ранее платежная система Contact прекратила работать после отзыва лицензии у Qiwi.