Платежная система Contact прекратила работать после отзыва лицензии у Qiwi

Платежная система Contact, оператором которой является Qiwi-банк, приостановила работу. Об этом говорится в информационном сообщении, которое пользователи увидели в приложении сервиса.

В среду, 21 февраля, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Регулятор объяснил это решение тем, что организация регулярно нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов и могла участвовать в переводе средств для финансирования терроризма.

Регулятор отметил, что КИВИ-банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики.

Платежная система Contact владеет более 500 тысячами точек приема и выдачи денежных переводов по РФ, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В марте 2022 года платежные системы Visa и Masterсard приостановили работу в России. Выданные ранее карты этих платежных систем продолжают работать в стране.

Ранее мы сообщали, что с 20 февраля в Крыму начнут выдавать дебетовые и кредитные карты «Тинькофф банка».