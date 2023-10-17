«Этим нужно пользоваться»: раскрыты хитрости, которые помогают получить больше кешбэка

«Во-первых, можно проанализировать, по каким направлениям идет больше всего покупок и выбрать категории в банковском приложении. Например, продукты, рестораны, услуги красоты. И тогда при их использовании кешбэк будет возвращаться в большем объеме», — рассказала экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».