«Этим нужно пользоваться»: раскрыты хитрости, которые помогают получить больше кешбэка
Экономист Ермилова рассказала, как российские банки хитрят с кешбэком
Фото: [freepik.com]
Сейчас банки привлекают клиентов получением кешбэка до 30%. Однако как рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, в реальности сумма вознаграждения составляет лишь несколько процентов от покупки.
Внимание к категориям
По ее словам, чтобы получить повышенный кешбэк, можно использовать несколько вариантов.
«Во-первых, можно проанализировать, по каким направлениям идет больше всего покупок и выбрать категории в банковском приложении. Например, продукты, рестораны, услуги красоты. И тогда при их использовании кешбэк будет возвращаться в большем объеме», — рассказала экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
Магазины тоже дают
Помимо этого, уточнила эксперт, в мобильных приложениях некоторых магазинов можно выбрать любимую категорию.
«И по ним тоже будет идти повышенный кешбэк. Для получения максимального результата надо постоянно анализировать предложения банков, где вы обслуживаетесь. И других банков. Для новых клиентов банки также предлагают повышенные кешбэки, и этим нужно пользоваться», — отметила собеседница.
Ранее экономист рассказала, где взять дополнительные деньги.