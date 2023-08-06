«Это не шутка»: экономист назвала денежные приметы, которые действительно работают

Многие люди верят в приметы и считают, что некоторые простые ритуалы могут привести к денежному изобилию. Эти убеждения возникли не на пустом месте.

Как рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, ряд народных поверий действительно имеет под собой рациональную почву.

Первая известная поговорка и по совместительству примета, которая действительно работает, гласит о том, что деньги любят счет. Но речь идет не о сакрально-уважительном отношении к финансам, а о банальной привычке планировать бюджет.

«Деньги любят счет — это верно. Нужно составлять список своих доходов и расходов, чтобы понимать, сколько денег остается после оплаты всех счетов и покупок, покупать только то, что действительно нужно, сравнивать цены и искать скидки, исследовать рынок», — рассказала Проданова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще одна примета предупреждает, что нельзя допускать пустоты в кошельке, и это, по словам экономиста, тоже правда.

«Здесь все сводится к тому, что не нужно тратить больше денег, чем вы зарабатываете. Стоит стараться откладывать некоторую сумму каждый месяц на сбережения. Финансовый запас даст возможность решить неожиданные проблемы», — подчеркнула Проданова.

Верить смело можно и в то, что деньги привлекают деньги, уточнила эксперт. Если подойти к вопросу инвестиций с умом, то сбережения действительно могут стать источником дополнительного дохода.

Также есть примета, что, если проводить много времени с успешными людьми, в скором времени можно и самому стать успешным.

«Это не шутка и не прием из арсенала бизнес-коучев, рассказывающих об «успешном успехе». Состоятельные люди могут поделиться опытом, дать ценные советы и наставления, которые помогут развиваться и добиваться своих целей», — подытожила профессор.

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