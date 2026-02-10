Это просто текучка: «Почта России» раскрыла реальные цифры увольнений после слухов о массовом уходе

«Почта России» опровергла распространившуюся информацию о массовых увольнениях своих сотрудников. Заявление государственной компании приводит телеканал «Царьград».

Ранее один из популярных телеграм-каналов сообщил, что с начала 2026 года компанию покинули около пяти тысяч работников.

В публикации утверждалось, что причинами ухода людей стали неудовлетворительный уровень заработной платы, отсутствие положенных премий и постоянное увеличение объема обязанностей.

Представители «Почты России» отметили, что информация об этом не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение.

По данным пресс-службы компании, нынешняя ротация кадров, напротив, находится на уровне ниже среднемесячных показателей. Это значит, что обычная текучесть персонала не превышает стандартных значений для крупной организации.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «вбросом» новости об аварии с участием его сына Адама.