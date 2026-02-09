Рамзан Кадыров назвал «вбросом» мировые новости об аварии с участием его сына Адама

Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко опроверг распространившиеся в новостях слухи о дорожной аварии с участием его сына Адама. Он назвал информацию «вбросом» и связал его появление с технологиями искусственного интеллекта. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым, запись которой была опубликована в Telegram, Кадыров прокомментировал набирающую популярность новость. Он заявил, что технология искусственного интеллекта в современных условиях способна обмануть кого угодно, и призвал не доверять непроверенной информации.

По его словам, ничем не подтвержденный вброс об аварии его сына неожиданно оказался на первых позициях в мировых новостных лентах. Глава региона отметил, что борьба с фейками является для Чечни особенно актуальной задачей, поскольку любая недостоверная информация о республике, по его наблюдениям, неизменно становится поводом для повышенного ажиотажа в медийном пространстве.

