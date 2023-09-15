Это стало нормой: жители Москвы и Подмосковья начали чаще банкротиться

За последние годы выросла популярность процедуры банкротства. Рядовые граждане больше не считают обращение за помощью в тяжелых ситуациях чем-то постыдным.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «ЮРЛ Групп», имеющиеся в распоряжении редакции интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперты пояснили, что число банкротств, согласно данным «Федресурса», растет. В частности, за первый квартал 2023 года в России количество лиц, признанных судом банкротами, достигло отметки в 76 тыс., что на 40% превышает аналогичные показатели за тот же период в предыдущем году. Связано это с тем, что данный процесс в обществе начали считать нормой.

«Сегодня граждане понимают, что если человек оказался временно финансово несостоятельным, то разрешить ситуацию через личное банкротство, попросив помощи у государства — это нормально», — отметил основатель и управляющий партнер компании «ЮРЛ Групп» Семен Николаев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Больше всего случаев банкротств, уточнил эксперт, зарегистрировано в Москве (3638 человек) и Московской области (3630 человек).

«Мы проанализировали основные причины обращений по банкротству в Подмосковье. Чаще всего это неспособность погасить кредит из-за снижения доходов (около 42% случаев). На втором месте — потеря работы (приблизительно 26%)», — отметил Николаев.

Задокументировать свою неспособность платить кредиты люди также часто медлят, боясь приставов и судебных взысканий — таких случаев около 15%. Боятся и более серьезных последствий, например, уголовной ответственности — подобных ситуаций не более 10%.

Средний доход граждан Подмосковья, обратившихся за банкротством, составил около 45 тыс. рублей в месяц. Вместе с тем, средний размер долга, с которым люди обращаются за процедурой банкротства, составляет около 1,8 млн рублей, говорится в исследовании.

«Страх перед банкротством у людей пропал, они более не испытывают к нему глобального неприятия. Вследствие этого заявления о личной несостоятельности стали подавать все больше людей», — заявил юрист.

Вместе с тем, по темпам роста числа банкротств Московская область не лидирует.

«Также надо отметить, что снижается доля тех граждан, которые оформляют банкротство после того, как попали в сложную финансовую ситуацию по экономическим причинам. Таким, как потеря работы, прогорание бизнеса, падение дохода. На первое место вышли обстоятельства, когда граждане не могут верно рассчитать свою кредитную нагрузку», — пояснил собеседник.

Как правило, отметил эксперт, это те люди, которые заваливают себя кредитами, уже имея несколько долгов.

«Нужно говорить о важности государственных образовательных программ по повышению финансовой грамотности взрослого населения, так как надо учить граждан жить по средствам и стремиться повышать доходы собственными усилиями, а не брать очередной кредит», — подчеркнул Николаев.

Ранее российские юристы назвали опасность «розовой» рекламы о банкротстве.