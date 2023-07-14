«Противоречит закону»: российские юристы назвали опасность «розовой» рекламы о банкротстве

Как пояснила доцент Финансового университета при Правительстве РФ и практикующий юрист Оксана Васильева, процедуру банкротства «расписывают в розовых тонах», говоря, что можно списать долги и хорошо жить. Но это не так.

«Сейчас даже есть реклама с лозунгами «берите деньги, и мы вас без проблем признаем банкротом, вам не нужно будет платить». Люди верят. Эта реклама противоречит ФЗ о рекламе, вводит в заблуждение», — отметила Васильева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее мнению, такую рекламу необходимо признавать недостоверной, так как она содержит не соответствующие действительности сведения.

«На мой взгляд, ФАС нужно обратить внимание на такие объявления. Если бы не было таких призывов, люди бы понимали последствия банкротства и не брали бы кредиты, которые им не по карману», — пояснила Васильева.

С доцентом согласился юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты Анастасия Подгрудкова. Она уточнила, что законом закреплено два основополагающих требования к рекламе: она должна быть добросовестной и достоверной. Когда юристы обещают, что спишут все долги, а гражданин после этого будет «жить припеваючи», они вводят потребителей в заблуждение, подчеркнула эксперт.

Подгрудкова пояснила, что до людей не доносятся последствия банкротства: невозможность подать на собственное банкротство в течение следующих пяти лет, запрет на руководящие должности, а также обязанность сообщать банкам о признании банкротом ранее, что снижает шанс на получение кредитов. То есть введение должника в заблуждение рекламой приведет впоследствии к нарушению его прав, отметила юрист.

«Обещания списать долги в рекламе также не соответствуют требованиям, предъявляемым законом к рекламе. Давать такую гарантию нельзя, потому что списывать задолженности будут не сами юристы, а суд. Обещания списания долгов в рекламе не являются законными, так как тоже вводят в заблуждение», — добавила Подгрудкова.

Есть еще один тип рекламы, который получил большое распространение в последнее время — публичный призыв не гасить долги, продолжила собеседница.

«Исполнение сторонами своих обязательств по договорам — это требование закона. В связи с этим в данном случае имеет место призыв к неисполнению гражданами своих обязательств перед кредиторами, что законом о рекламе приравнивается к побуждению к совершению противоправных действий», — заключила юрист.

Ранее выяснилось, на что россияне берут кредиты.