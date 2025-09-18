Евро стал дороже: курс приблизился к психологической отметке в 99 рублей

Официальный курс евро продолжает демонстрировать уверенный рост, приблизившись к психологически важной отметке в 99 рублей. Это следует из данных на сайте Центрального банка РФ.

Так, европейская валюта подорожала на 67,79 копейки до 98,98 рубля, достигнув максимального значения с начала недели.

Одновременно укрепился и доллар США, курс которого повысился на 17,38 копейки, то есть до 83,17 рубля.

Еще набирающая популярность у инвесторов валюта, юань, стала дороже. Однако показатели незначительные: рост произошел на 0,38 копейки до 11,6661 рубля.

Для бизнеса, работающего с иностранными поставщиками, рост курса евро и доллара означает увеличение затрат. Для простых обывателей могут стать дороже некоторые импортные товары и зарубежные поездки.

Ранее сообщалось, станут ли цифровые рубли новой нормой для россиян.