Еврокомиссия анонсировала 30% пошлины на товары из США

В случае если Европейский союз и Соединенные Штаты не смогут прийти к соглашению, ЕС может ввести тарифы в размере 30% на американскую продукцию, общая стоимость которой составит около €100 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Согласно их данным, ответные меры со стороны ЕС в виде пошлин начнут действовать незамедлительно, в августе, если компромисс не будет найден, и США реализуют объявленные президентом Дональдом Трампом тарифы в 30% на европейский экспорт.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что пошлины затронут уже утвержденный странами ЕС перечень американских товаров на сумму €21 млрд, а также ранее предложенный дополнительный список товаров из США на €72 млрд. Источники Bloomberg уточнили, что в список товаров, подпадающих под действие пошлин, войдут самолеты Boeing, произведенные в США автомобили и бурбон.

Ранее Бессент заявил о необходимости введения пошлин ЕС на российскую нефть.