«Нефтяной фронт»: США толкают ЕС к радикальным мерам против России

Администрация США усиливает экономическое давление на Россию через Европу. Министр финансов Скотт Бессент предложил странам Европейского союза (ЕС) ввести пошлины на российскую нефть.

В интервью телеканалу CNBC глава американского Минфина отметил, что Сенат США полностью поддерживает президента Дональда Трампа в вопросе введения 100%-х пошлин в отношении Москвы.

«Это средство достижения политических целей. Это революционно. Президент Трамп сменил тон дискуссии», — подчеркнул Бессент.

14 июля Трамп сделал заявление о готовности ввести вторичные пошлины на российские товары, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней.

Кроме того, американский президент объявил о намерении США продолжать поставки вооружения Киеву, однако ключевой особенностью такой поддержки станет финансирование — поставки полностью будут обеспечивать европейцы.

Ранее депутат Государственной думы Амир Хамитов прокомментировал введение новых санкций со стороны Европейского союза (ЕС).