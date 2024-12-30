Еврокомиссия: ЕС готов к остановке поставок газа через Украину с 1 января

Государства Европы готовы к прекращению поставок газа из России через территорию Украины с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых стран, включая Словакию, сообщила Анна-Кайса Итконен, официальный представитель Европейской комиссии, в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия стремится к тому, чтобы Европейский союз перешёл на более дорогостоящие источники энергии, которые не связаны с Россией.

«Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней», — сказала Итконен.

Она сообщила, что Еврокомиссия совместно с государствами-членами Европейского союза уже более года занимается разработкой плана действий на случай прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Также она отметила, что ведётся работа по обеспечению альтернативных поставок для государств-членов, которые могут быть затронуты этой ситуацией.

Срок действия соглашения о транзите российского газа в Европу через территорию Украины истекает 31 декабря 2024 года. На протяжении всего года власти Украины неоднократно заявляли о том, что не намерены продлевать договор. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что договор о транзите газа через Украину больше не будет действовать, и это не повлияет на экономику России.

Ранее Bloomberg сообщал, что отказ Украины вести транзит газа из РФ приведет к потере ею ГТС.