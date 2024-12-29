Отказ Киева от транзита российского газа в Европу по украинской территории неизбежно приведет к тому, что газотранспортная система будет атакована. Такое предположение высказало агентство Bloomberg.

Журналисты сообщили, что до сих пор по ГТС Украине не наносилось никаких ударов. Россия перекачивала через нее свой газ в Европу и была заинтересована в целостности данной системы. После того, как правительство Зеленского отказывается от транзита, по газовым трубам могут начать наносить атаки.

Украине в новой ситуации придется дополнительно оборонять порядка 38 тысяч квадратных километров, на которых находится данная газопроводная система. В случае ее частичного разрушения на Украине начнутся проблемы со снабжением газом не только промышленных предприятий, но и населенных пунктов. Во время холодного сезона это может стать очень критичным для страны.

Ранее сообщалось, что власти Украины подали жалобы в ЕС на Словакию. Они считают недопустимыми угрозы прекратить подачу электроэнергии, якобы это будет грубым нарушением правил европейской регуляции. Параллельно этому украинский министр энергетики Галущенко заявил, что отказ Словакии от подачи электричества не приведет к тяжелым последствиям.