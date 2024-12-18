Еврокомиссия перевела Украине несколько миллиардов евро

Совершенный Украиной шаги в ходе экономической реформы позволили получить от Еврокомиссии (ЕК) транш на сумму более четырех миллиардов евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу европейской организации.

Средства выделили из Европейского Фонда поддержки Украины, где хранят запасы на 50 млрд евро для макрофинансового кредитования Киева. Предполагается выдача средств в рамках соглашения до конца 2027 года. Однако на данный момент Украине перевели уже 16,1 из 50 млрд евро.

В Еврокомиссии отметили, что Киев постепенно выполняет требования Брюсселя по реформированию экономики. Украина внесла изменения в законодательство, корректировки в регулирование бизнеса, рынок труда и многое другое. Важным для ЕК стало и то, что стали усиленно бороться с украинской коррупцией. Перемены позволили одобрить выделение очередного транша на сумму 4,1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Белый дом до конца 2024 года выделит Киеву $1,22 млрд пока при делах остается Джо Байден. Такую версию публиковал Defense One.