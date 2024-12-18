Defense One: администрация Байдена до конца 2024 года выделит Киеву $1,22 млрд

Администрация президента США Джо Байдена планирует до конца текущего года выделить свыше миллиарда долларов на военную поддержку Украины, сообщило издание Defense One, ссылаясь на анонимного американского чиновника.

Власти собираются использовать оставшиеся $1,22 млрд в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины». Также ожидается, что до конца года будет сделано еще одно заявление о военной помощи Киеву.

По информации чиновника, в распоряжении Пентагона находится дополнительное вооружение и техника на сумму $5,6 млрд, которые могут быть переданы Украине, однако часть этого, вероятно, будет передана следующей администрации.

Как отмечает издание, общая сумма расходов Вашингтона на поддержку Киева превысила $59 млрд.

Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о необходимости поддержания Украины для укрепления ее позиций на переговорах.