Европа столкнется с серьезной конкуренцией с Азией за российский СПГ

Как указывает агентство, Европейский Союз в этом году приобрел исторически рекордное количество СПГ из России, и хотя некоторые представители блока выступают за введение эмбарго, пока не введен масштабный запрет на уровень всего региона.

По прогнозам издания, столкновение с Азией за поставки СПГ от глобальных поставщиков станет для Европы все более актуальным.

В статье подчеркивается, что запасы газа в Европе снизились до примерно 75% от общего объема, что произошло на месяц раньше, чем в прошлом зимнем сезоне.

Это тревожит не только в разрезе оставшегося отопительного сезона, но и по поводу возможности накопления запасов к 2025 году.

Кроме того, отмечается, что даже если поставки через Украину прекратятся, Россия все равно сможет продолжать поставлять газ в Европу через Турцию, хотя возможности этого маршрута не смогут в полной мере перекрыть возможный дефицит в следующем году.

Ранее крымский депутат Шеремет обвинил Зеленского в газовом шантаже стран ЕС.