Европа столкнется с серьезной конкуренцией с Азией за российский СПГ
Bloomberg: Европе предстоит жесткая борьба с Азией за поставки российского СПГ
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Европа столкнется с серьезной конкуренцией с Азией за закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщило информационное агентство Bloomberg.
Как указывает агентство, Европейский Союз в этом году приобрел исторически рекордное количество СПГ из России, и хотя некоторые представители блока выступают за введение эмбарго, пока не введен масштабный запрет на уровень всего региона.
По прогнозам издания, столкновение с Азией за поставки СПГ от глобальных поставщиков станет для Европы все более актуальным.
В статье подчеркивается, что запасы газа в Европе снизились до примерно 75% от общего объема, что произошло на месяц раньше, чем в прошлом зимнем сезоне.
Это тревожит не только в разрезе оставшегося отопительного сезона, но и по поводу возможности накопления запасов к 2025 году.
Кроме того, отмечается, что даже если поставки через Украину прекратятся, Россия все равно сможет продолжать поставлять газ в Европу через Турцию, хотя возможности этого маршрута не смогут в полной мере перекрыть возможный дефицит в следующем году.
Ранее крымский депутат Шеремет обвинил Зеленского в газовом шантаже стран ЕС.