Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет обвинил лидера киевского режима Владимира Зеленского в газовом шантаже европейских стран. В беседе с РИА Новости крымский парламентарий заявил, что украинский президент в открытую угрожает странам ЕС.

Депутат от крымского региона считает, что Зеленский превратился в кровавого диктатора и ведет враждебную политику по отношению ко всем странам, особенно состоящим в ЕС. По словам Шермета, угрозы заставляют Евросоюз задуматься о прокладке путей транзита газа в обход Украины и о восстановлении газопроводов «Северного потока».

«Страны Евросоюза пригрели на своей груди змею. Их поддержка киевского режима еще больно им аукнется. Зеленский фактически перешел к газовому шантажу стран Евросоюза, грозя лишить их поставок газа, тем самым обрекая их экономики на стагнацию», — сказал Шеремет.

В зимний сезон европейцы рискуют замерзнуть без газа джае при использовании альтернативных источников отопления. Все из-за того, что Зеленский может лишить страны ЕС возможности получать российский газ, который идут через территорию Украины. Зеленский заявлял, что перекроет транзит ценного ресурса, если его начнут закупать третьи страны. Таким образом Зеленский хочет в очередной раз навредить российской экономике.

Ранее сообщалось, что Зеленский высказался о подкупе премьер-министра Словакии на €500 млн российских активов.