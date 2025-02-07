Европейские банки ужесточили требования для счетов россиян

Некоторые европейские банки ужесточили требования к минимальным остаткам на счетах для российских граждан, сообщили РБК юристы и управляющие активами, клиенты которых столкнулись с этой проблемой. Эти требования касаются также тех, кто имеет второе гражданство, например, израильское, или вид на жительство в Европе.

По словам Марка Ойгмана, сооснователя и управляющего партнера Smartgen Multi-Family Office, который имеет опыт работы с израильской юрисдикцией, за последние полгода наблюдается резкий рост минимальных остатков, который был введен еще в 2022 году.

Если раньше минимальная сумма составляла €1 млн, то сейчас она доходит до €5 млн, а в некоторых случаях — даже до €15 млн. Это привело к тому, что россияне начали переводить свои капиталы в более благоприятные юрисдикции, такие как Израиль и США. Ойгман также отметил, что клиенты покидают европейские банки из-за повышения требований о соблюдении норм.

Система увеличения лимитов для новых и текущих клиентов активизировалась в конце 2023 года, однако уже в декабре 2024 года банки UBS и LGT уведомили некоторых клиентов с остатками свыше $20 млн о закрытии их счетов, поскольку они продолжали получать доход из России.

Ранее сообщалось, что миллиардеры Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании».