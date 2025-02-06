Миллиардеры Фридман и Авен завершили сделки по выходу из Альфа-банка

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции Европейского союза и Соединенного Королевства, продали свои доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» своему партнеру Андрею Косогову, сообщила газета Financial Times. Сделка была завершена в 2024 году.

Фридман и Авен владели 45% акций банка и 42% акций страховой компании, которые на момент сделки оценивались в 240 млрд руб. (около $2,5 млрд).

Андрей Косогов занимал должность первого заместителя председателя правления Альфа-банка и руководителя инвестиционного блока с 1998 по 2005 годы. В 2022 году он стал крупнейшим акционером банка, увеличив свою долю до 41%, и также приобрел доли Германа Хана и Алексея Кузьмичева в инвестиционной фирме LetterOne.

Financial Times, ссылаясь на данные Высокого суда Лондона, сообщает, что Хан и Кузьмичев предоставили Косогову заем в размере $7 млрд с соглашением о возможности обратного выкупа акций в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, что США частично сняли ограничения с некоторых банков России.