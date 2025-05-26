Из-за введения новых санкций против России на сельское хозяйство европейских стран будет создана дополнительная нагрузка.

Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на заявление Филиппа Эйзеля из Французской ассоциации производителей зерна.

Такое решение ЕС, считает собеседник издания, погубит отрасль. Дело в том, что цены на удобрения и так выросли, а после санкций вырастут еще больше.

Представители европейского сельского хозяйства предупреждают о грядущем росте себестоимости продукции, что, в свою очередь, сделает ее неконкурентноспособной.

Европейский парламент принял масштабные торговые ограничения против России и Белоруссии. В перспективе ввоз удобрений, муки, сахара, кормов для животных, будет облагаться штрафными пошлинами.

Цель новых санкций — ослабить российскую экономику.

Ранее сообщалось о том, что Макрон призвал Трампа оказать на Россию санкционное давление.