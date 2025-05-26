Макрон призвал Трампа оказать на Россию санкционное давление

Глава Франции Эммануэль Макрон надеется на то, что «гнев» руководителя Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении РФ перейдет в практическую плоскость. Как сообщил BFM TV, об этом он рассказал, давая ответ на вопросы сотрудников СМИ в ходе поездки во Вьетнам.

По словам Макрона, французская сторона разделяет возмущение Трампа и рассчитывает на, что после этого Штаты и европейские страны смогут «пригрозить совершенно другим и гораздо более масштабным пакетом санкций, который позволит сдержать Россию» и послужить завершению продолжающегося конфликта.

Глава европейской страны говорил о реакции Трампа из-за ударов российской стороны по находящемся на Украине объектам, в том числе с помощью «Искандера». После этого глава США заверил, что «абсолютно» точно изучает вариант введения санкций в отношении России.

Ранее на Украине выразили убеждение в том, что Соединенные Штаты не могут позволить себе выйти из идущей конфронтации.