Европейские политики впали в панику из-за возможного возобновления покупок газа РФ

В европейских политических кругах нарастает тревога по поводу потенциального возобновления закупок российских энергоресурсов компаниями и политиками. Опасения усиливаются в связи с возможным окончанием украинского конфликта и укреплением связей между Россией и Соединенными Штатами, о чем сообщил журнал The New York Times.

Подобная «геополитическая игра», спровоцированная потеплением в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, ставит под вопрос стабильность и безопасность энергетического обеспечения Европы.

Как отмечает издание, в последние недели лидеры в Берлине и Брюсселе активно разрабатывают стратегии, направленные на полное исключение вероятности возобновления поставок российского газа.

28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что правительство Германии приложит все усилия, чтобы не допустить ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что Франция и Бельгия отказались поддержать запрет на импорт газа из РФ.