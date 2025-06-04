Две европейские страны отказались поддержать запрет на покупку газа из РФ

В Брюсселе продолжаются дискуссии вокруг ограничения импорта российского газа в Европейский союз (ЕС). Несмотря на инициативу Еврокомиссии (ЕК) о введении запрета, два ключевых покупателя ресурса отказались официально поддержать этот шаг. Об этом стало известно газете Politico.

По информации источника, речь идет о Франции и Бельгии, министры энергетики которых потребовали от ЕК дополнительных гарантий относительно возможных последствий введения запрета.

Отмечается, что министр энергетики Франции Марк Ферраччи выразил озабоченность по поводу судебных процессов, которые могут последовать за разрывом контрактов с РФ. По его словам, это может усложнить ситуацию на энергетическом рынке.

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы страны-члены ЕС подготовили и представили свои национальные планы по отказу от российского газа до конца 2025 года.

В ближайшее время Евросоюз планирует представить окончательные меры, предусматривающие запрет на импорт российского газа по контрактам и при спотовых покупках.

Ранее газета Le Monde сообщила, что атака ВСУ на аэродромы в России была бы невозможна без спутниковой связи США.