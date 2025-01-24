В Евросоюзе так до сих пор и не поняли, насколько сильно это политическое объединение зависит от поставок ресурсов из РФ. Такое утверждение сделал в социальной сети Х ирландский журналист Чейз Боуз.

Боуз сообщил, что рост и стабильность Европы в предыдущие годы достигались во многом за счет энергоносителей из России.

«Европейский союз сильно недооценил свою зависимость от российских энергоносителей. Самоуничтожение в промышленных масштабах — это приоритет фон дер Ляйен и ее приятелей», — указал он.

Журналист пообещал, что руководство ЕС еще заплатит за то, что сделало.

Ранее Боуз очень негативно оценил выступление украинского президента Зеленского на экономическом форуме в Давосе. Тот говорил о необходимости разграничения линии боевого соприкосновения с российскими войсками контингентом НАТО. Боуз считает, что Зеленский уже осознает, что его правительству приходит конец.