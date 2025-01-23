Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети негативно оценил выступление президента Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе.

Возмущение журналиста вызвали слова главы украинского режима о размещении контингента иностранных войск на Украине.

На опубликованном журналистом видео Зеленский говорит о том, что Украина нуждается в миротворческом контингенте вдоль линии фронта «для обеспечения безопасности», что, как считает украинский лидер, невозможно без помощи США из-за риска раскола НАТО.

«Он знает, что это конец», — резюмировал Боуз.

Во вторник, 21 января, Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, пугая им при этом Европу.

Зеленский также усомнился, что представители ЕС будут присутствовать на переговорах по Украине, сказав, что не уверен в том, что Трамп готов вести переговоры с Россией вместе с ЕС.

Ранее сообщалось о том, что военный политолог Онуфриенко пояснил наглость Зеленского.