Журналист Боуз одной фразой поставил Зеленского на место
Журналист Боуз о Зеленском: «Он знает, что это конец»
Фото: [flickr.com]
Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети негативно оценил выступление президента Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе.
Возмущение журналиста вызвали слова главы украинского режима о размещении контингента иностранных войск на Украине.
На опубликованном журналистом видео Зеленский говорит о том, что Украина нуждается в миротворческом контингенте вдоль линии фронта «для обеспечения безопасности», что, как считает украинский лидер, невозможно без помощи США из-за риска раскола НАТО.
«Он знает, что это конец», — резюмировал Боуз.
Во вторник, 21 января, Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, пугая им при этом Европу.
Зеленский также усомнился, что представители ЕС будут присутствовать на переговорах по Украине, сказав, что не уверен в том, что Трамп готов вести переговоры с Россией вместе с ЕС.
Ранее сообщалось о том, что военный политолог Онуфриенко пояснил наглость Зеленского.