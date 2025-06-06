Евросоюз задумал включение России в серый список по отмываю денег

Издание Financial Times сообщило , что в Европейском союзе обсуждается вопрос о включении России в серый список государств с недостаточным контролем над отмыванием денежных средств. Эта мера рассматривается как способ усиления финансового давления на российскую сторону.

Представители Еврокомиссии подтвердили, что анализируют такую перспективу, и эта инициатива находит поддержку у значительной части депутатов Европарламента. Тем не менее официальные лица подчеркнули, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Для утверждения перечня стран с неэффективным контролем за отмыванием денег требуется одобрение большинства членов Европарламента. Обычно, список, подготовленный Еврокомиссией, основывается на аналогичном перечне, разработанном Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Несмотря на приостановку членства России в FATF в 2023 году, организация пока не включила страну в серый или черный список.

Депутат Европарламента Маркус Фербер, представляющий Европейскую народную партию, призвал Брюссель к более активным действиям, не ограничиваясь простым копированием списка FATF.

Согласно данным FT, первоначальный проект серого списка от Еврокомиссии повторял перечень FATF. Его планировалось утвердить на текущей неделе, однако Еврокомиссия отложила принятие в последний момент по «административным/процедурным причинам», как заявил ее представитель. Ожидается, что список будет утвержден на следующей неделе.

Ранее президент Словакии назвал невозможным проведение референдума об отмене санкций против РФ.