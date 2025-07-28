Евросоюз не сумеет выполнить свое обещание перед Соединенными Штатами об инвестировании в их экономику $600 млрд. Такое заявление сделала газета Politico.

США и Евросоюз заключили торговое соглашение, по которому Америка не повышает таможенные пошлины на европейские товары. Взамен Брюссель обязан выполнить ряд условий, в том числе инвестировать в американскую экономику $600 млрд. Издание считает, что это обещание невыполнимо, так как все инвестиции должны проводиться бизнесменами.

«ЕС как государственный орган не может этого гарантировать. Все зависит от намерений частных компаний», — указали журналисты.

Они добавили, что вся эта идея вызывает закономерные сомнения у специалистов, причем как у экономистов, так и у политиков.

Ранее о торговом соглашении между США и ЕС высказался Дмитрий Медведев. Он считает, что заключенная сделка имеет явно выраженный антироссийский характер, поскольку вводит запрет на закупку российских нефти и газа. Для Трампа это прежде всего бизнес, в то время как для «сбрендившей старухи Европы» это часть идеологии, наносящей ущерб экономическому положению европейцев, подчеркнул политик.