Ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ могут увеличить в два раза
Денежные выплаты участникам ВОВ увеличат в два раза
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Ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны могут увеличить в два раза. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».
Также парламентарии считают необходимым полностью компенсировать им расходы на жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт, сообщает РИА Новости.
Соавтором инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Из текста документа следует, что суммарная накопленная инфляция за последние десять лет превысила 85%, а реальная покупательная способность фиксированных социальных выплат за это время сократилась поти в два раза. Индексация, предусмотренная действующим законодательством, не позволяет в полной мере компенсировать этот рост цен.
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