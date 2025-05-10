Ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ могут увеличить в два раза

Ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны могут увеличить в два раза. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».

Также парламентарии считают необходимым полностью компенсировать им расходы на жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт, сообщает РИА Новости.

Соавтором инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Из текста документа следует, что суммарная накопленная инфляция за последние десять лет превысила 85%, а реальная покупательная способность фиксированных социальных выплат за это время сократилась поти в два раза. Индексация, предусмотренная действующим законодательством, не позволяет в полной мере компенсировать этот рост цен.

Ранее сообщалось о том, что в Москве прошел праздничный салют в честь Дня Победы.