В Москве прошел праздничный салют в честь Дня Победы

В столице России, Москве, в ознаменование Дня Победы проводят красочный салют. Запуск фейерверка начался 22:00. Как правило, пиротехническое шоу продолжается приблизительно 10 минут, и его можно наблюдать в сердце города. В текущем году Российская Федерация празднует 80 годовщину Победы.

В ряде городов России от проведения фейерверков отказались, приняв во внимание повышенную угрозу террористических актов. План праздничных мероприятий в Москве также претерпел незначительные корректировки, однако решение о проведении салюта осталось в силе.

За время Великой Отечественной войны в Москве было произведено 356 салютов, которыми отмечались значимые успехи на передовой.

Самый первый салют в честь Великой Победы прогремел в Москве 9 мая 1945 года. По распоряжению Сталина, столица приветствовала долгожданную Победу 30 залпами из 324 орудий, рассредоточенных по различным районам города.

Ранее сообщалось, что Дуров вспомнил русский язык и поздравил россиян с Днем Победы.