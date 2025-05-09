В Москве прошел праздничный салют в честь Дня Победы
Появилось видео с салюта в Москве в честь Дня Победы
Фото: [unsplash.com]
В столице России, Москве, в ознаменование Дня Победы проводят красочный салют. Запуск фейерверка начался 22:00. Как правило, пиротехническое шоу продолжается приблизительно 10 минут, и его можно наблюдать в сердце города. В текущем году Российская Федерация празднует 80 годовщину Победы.
В ряде городов России от проведения фейерверков отказались, приняв во внимание повышенную угрозу террористических актов. План праздничных мероприятий в Москве также претерпел незначительные корректировки, однако решение о проведении салюта осталось в силе.
За время Великой Отечественной войны в Москве было произведено 356 салютов, которыми отмечались значимые успехи на передовой.
Самый первый салют в честь Великой Победы прогремел в Москве 9 мая 1945 года. По распоряжению Сталина, столица приветствовала долгожданную Победу 30 залпами из 324 орудий, рассредоточенных по различным районам города.
Ранее сообщалось, что Дуров вспомнил русский язык и поздравил россиян с Днем Победы.