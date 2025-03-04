«Коммерсантъ»: производители кондитерки в РФ повысят цены на 5-15%

Три крупных производителя кондитерских изделий, а именно фабрики «Нева» (специализируется на зефире, пастиле и мармеладе), «Микаелло» (известна фруктами и орехами в шоколаде) и «Сладкая слобода» (выпускает печенье), в феврале уведомили розничные сети о повышении цен на свою продукцию, передает «Коммерсантъ».

Представитель одной из крупных торговых сетей подтвердил получение соответствующих уведомлений. «Сладкая слобода» сообщила о корректировке цен в диапазоне от 6% до 15%, «Микаелло» — от 5% до 10%. «Нева» в своем обращении к ретейлерам не указала конкретные цифры новой ценовой политики.

Основной причиной подорожания сладостей производители называют увеличение затрат на сырье. «Нева» отмечает, что стоимость яблочного пюре, используемого в производстве зефира, увеличилась на 96% за прошедший год, арахиса — на 50%, изюма — на 35%.

Также значительно подорожали какао-порошок, заменитель какао-масла, ароматизаторы, красители и пектин. Кроме того, возросли транспортные расходы и затраты на оплату труда.

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