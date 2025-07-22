Топ-менеджер ВТБ переходит на работу в Wildberries

Бывший заместитель председателя ВТБ Георгий Горшков займет пост председателя правления «Вайлдберриз-банка» после окончательного согласования с Центробанком. Об этом сообщила глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким.

Горшков, имеющий богатый опыт в банковском секторе, будет отвечать за формирование долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ (Российский Вайлдберриз-банк). В его задачи войдет развитие банковских продуктов и финтех-сервисов как для b2c-сегмента (покупателей маркетплейса), так и для b2b-направления (продавцов и партнеров Wildberries).

Отмечается, что особый акцент будет сделан на повышении удобства и качества финансовых услуг в экосистеме Wildberries.

Ранее вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал о новой схеме мошенничества с почтовыми ящиками, когда россиян просят оставлять в них наличные.